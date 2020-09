TIFOSI A FAVORE DI UN BORJA VALERO-BIS: IL 64% LO RIVUOLE

Inutile nascondersi: a Firenze, sponda Fiorentina chiaramente, il nome di Borja Valero non sarà mai paragonabile a quello di tanti altri. Il centrocampista spagnolo è stato volto di una rifondazione che ha riportato per l'ultima volta i viola in Europa e, nonostante un addio tutt'altro che sereno quando è stato tempo di passare all'Inter, ancora oggi molti tifosi portano nel cuore le sue gesta, le sue parole e i suoi tanti messaggi d'amore riservati a città e popolo. Non a caso si diventa Sindaco, d'altronde. Proprio in virtù del suo recente addio ai nerazzurri, materializzatosi ufficialmente da poche ore in regime di svincolo, noi di FirenzeViola.it abbiamo voluto lanciare una domanda via messaggio: come vedreste un ritorno dello spagnolo a Firenze?

La vostra risposta, come spesso capita, è stata massiccia: in risposta al sondaggio, infatti, sono arrivati quasi 6500 voti (6455 per la precisione) e il tema che emerge sembrerebbe essere quello di un affetto tecnico e umano immutato da parte di una fetta consistente del tifo viola, poiché il 64% dei partecipanti al voto ha espresso il suo assenso per un suo possibile ritorno a Firenze, nonostante la carta d'identità parli chiaramente di un calciatore 35enne, fisicamente lontano dai fasti visti nel capoluogo toscano. Proprio questo aspetto invece potrebbe essere alla base dell'altro fronte della barricata, quello in cui il 36% dei votanti si è espresso negativamente a proposito di un Borja in viola-bis. Una parte insomma abbastanza limitata, poiché si parla di poco più della metà di chi ha invece detto sì. Per il momento ancora riscontri concreti non se ne ravvedono, ma a gran parte del tifo viola, il sondaggio è chiaro, farebbe piacere poter accogliere nuovamente il Sindaco nella sua Firenze.