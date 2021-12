TERZIC A SINISTRA, SAPONARA FAVORITO NEL BALLOTTAGGIO

L’ultima dell’anno si porta dietro più di un obiettivo, e non esclusivamente legato a una posizione di classifica da difendere anche nel girone di ritorno. A Verona i viola chiudono un anno a due facce, deludente nella chiusura dello scorso campionato, a tratti esaltante nel cammino in questa prima parte di stagione. Il bilancio del lavoro di Italiano è già ampiamente positivo, ma è chiaro che l’appetito vien mangiando.

Per questo oggi a Verona c’è da attendersi la versione titolare della Fiorentina, senza Biraghi squalificato destinato a essere sostituito da Terzic. Il resto della difesa non dovrebbe cambiare più di tanto con Milenkovic e Quarta al centro e Odriozola confermato a destra, mentre in mezzo al campo anche Bonaventura, Torreira e Duncan sono intoccabili. Davanti, oltre Gonzalez e Vlahovic a un passo dal superare il record di CR7 nell'anno solare, è Saponara a partire davanti nel ballottaggio con Sottil e Callejon per l’altra maglia.

I veneti sono invece orfani degli squalificati Magnani e Ceccherini, un’ipotesi è persino l’arretramento di Veloso con Sutalo e Casale (più probabile ci sia Cetin) mentre Faraoni e Lazovic agiranno rispettivamente a desta e sinistra. Con Ilic e Tameze in mezzo l’altro dubbio è legato alle condizioni di Barak con Bessa pronto a sostituirlo affiancando Caprari a sostegno della punta Simeone, grande ex della sfida.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Sutalo, Cetin, Casale, Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic, Bessa, Caprari, Simeone

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Terzic, Bonaventura, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Saponara