TERRACCIANO, In arrivo: ecco l'eroe partito riserva

Ormai si può dire: salvo clamorosi stravolgimenti dell'ultimo minuto, la trattativa che porterà Bartlomiej Dragowski a vestire la maglia dell'Empoli in prestito, sta per essere chiusa. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, ci siamo anche per portare sul fronte opposto a Firenze il portiere empolese Pietro Terracciano. Portiere classe '90 che ha vissuto una carriera nelle serie inferiori, quest'anno partiva come riserva di Provedel, salvo poi ritrovarsi però a giocare l'inizio del campionato da titolare per i problemi avuti dal suo compagno di reparto. E nella quasi indifferenza generale, è riuscito a ritagliarsi momenti importanti, come ad esempio quando si oppose come un muro nel pareggio interno ottenuto contro il Milan a fine settembre. Zitto zitto, non ha comunque fatto rimpiangere nessuno. Adesso per lui è pronto il trasferimento alla Fiorentina, laddove farà il vice del baby Lafont.