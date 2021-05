TERRACCIANO IL MIGLIORE NEL GRIGIORE COLLETTIVO

TERRACCIANO – Primo intervento, non semplice, sul diagonale di Messias dopo 5 minuti. La serata diventa importante con le parate del primo tempo, di nuovo su Messias e anche su Djidji. Ringrazia la traversa sul tentativo di Messias in apertura di ripresa, ma (anche) stasera è il migliore dei suoi, 7

QUARTA – Entrata più che energica, in avvio, appena davanti l'area di rigore ma prendere le misure sugli avversari pare fin da subito complicato. Anche nei primi minuti del secondo tempo colleziona un brutto errore che avvia l'azione della traversa di Messias, poi nel finale non è preciso di testa nell'area di rigore avversaria, 5,5

MAXI OLIVERA – Inedito ruolo da centrale nella difesa a tre, si adatta alle esigenze del momento ma raramente riesce a fermare gli inserimenti avversari. Rischia moltissimo mancando in chiusura su Simy a un quarto d'ora dalla fine. Pesce fuor d'acqua, 5,5

CACERES – Subito impegnato in chiusura su Messias cerca di svariare il più possibile laddove non arrivano i compagni di reparto e alla fine riesce comunque a portare la barca in porto, 6

Dal 37'st IGOR – S.v.

VENUTI – In difficoltà su Cuomo che sul cross di Ounas colpisce di testa da buona posizione. Spinge poco perchè più impegnato in copertura ma non è una prova indimenticabile 5,5

Dal 18'st CALLEJON - Chi si aspetta la giocata che sparigli le carte resta deluso e la stagione si chiude nell'anonimato, 5,5

BONAVENTURA – Si libera bene dopo una decina di minuti ma il suo tiro è respinto. In seguito si vede poco fino a quando, in mischia, conclude a botta sicura trovando un difensore che si oppone. Non si risparmia, 6

PULGAR – Duro, su Ounas, rimedia il giallo dopo 25 minuti di gioco. Più tardi perde un brutto pallone a metà campo dal quale nasce l'ennesima occasione del Crotone. Troppo leggero, 5

Dal 1'st BORJA VALERO – Conclusione alta sopra la traversa dopo una decina di minuti ma è soprattutto il suo giro palla che fa guadagnare metri alla squadra, 6

CASTROVILLI – Tentativo di percussione in area intorno al quarto d'ora ma senza che per l'arbitro ci sia fallo. Arriva al tiro, alto, e più tardi finirà tra gli ammoniti per eccesso di nervosismo, 5,5

Dal 1'st EYSSERIC – Sembra regalare più gioco in mezzo al campo ma alla lunga si limita a giocate troppo semplici, 5,5

BIRAGHI – Meglio in chiusura, come su Pedro Pereira, che non quando prova a spingere cercando il cross. Stesso discorso nella ripresa con un tentativo isolato dalla sinistra che non sortisce frutti, 5,5

RIBERY – Gioca qualche metro indietro rispetto al solito, soprattutto nel primo tempo, ma senza incidere più di tanto. Un po' meglio nel primo quarto d'ora della ripresa con la sponda per il tiro di Bonaventura ma non abbastanza per lasciare il segno, 5,5

Dal 30'st KOKORIN – S.v.

VLAHOVIC – Primo tempo in sordina, senza quella difesa di palla che aveva sfoggiato a conferma del momento d'oro. Nel secondo tempo mancano i rifornimenti ma anche gli spunti, 5,5

IACHINI – La difesa è del tutto inedita con Maxi Olivera centrale e Quarta e Caceres ai suoi fianchi, per il resto è la Fiorentina solita che però soffre il miglior inizio del Crotone. Col passare dei minuti la superiorità dei calabresi resta evidente e solo Terracciano evita il gol prima dell'intervallo. In avvio di ripresa richiama Castrovilli e Pulgar per Eysseric e Borja Valero, poi prova anche Callejon per Venuti e infine Kokorin ma seppure con un po' più possesso palla la sua Fiorentina a Crotone pare non pervenuta, e c'era sicuramente un modo migliore per chiudere la stagione contro una squadra già retrocessa, 5,5