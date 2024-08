TERRACCIANO, Accordo col Monza ma vuole chiarimenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con l’arrivo di David De Gea, la Fiorentina dovrà sistemare la situazione di Pietro Terracciano e Oliver Christensen. Il numero uno viola ha già l’accordo con il Monza, che tra l’altro vuole accelerare per assicurarsi un nuovo portiere in tempi brevi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l’ex Empoli vuole prima capire quanto spazio avrà a Firenze (dove comunque si giocheranno tre competizioni), per questo non ha ancora dato il via libera definitivo al trasferimento in Brianza. Quanto a Christensen, la Fiorentina è in attesa di offerte concrete per poterlo lasciar partire ma al momento tutto tace.