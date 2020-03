TEMPO AL TEMPO

Il primo passo è stato mosso, la prima barriera è caduta. Con la decisione della UEFA di rinviare al prossimo anno il campionato Europeo si aprono nuovi scenari, e adesso immaginare di riuscire a completare campionati nazionali e competizioni per club diventa un po' più semplice. Non così immediato come chi vorrebbe già riprendere tutto dall'indomani del 3 aprile, ma certamente meno cervellotico.

Tutto dipenderà dall'evoluzione del contagio e dai suoi sviluppi, fattori francamente difficili da prevedere, ma intanto lo slittamento della kermesse europea potrebbe pure giocare a favore dei viola. I quali da tempo lavorano al rinnovo di Vlahovic che pare ormai cosa fatta, ma che soprattutto restano in attesa di segnali definitivi da parte di Chiesa.

Complice la stagione tutt'altro che lineare l'attaccante può pensare al ruolo fondamentale che rivesta nella Nazionale Azzurra come minore frenesia, e certamente anche al futuro con meno ansie. Se le sirene di Inter e Juventus restano i principali ostacoli a un rinnovo che mesi fa pareva impossibile, oggi per Chiesa continuare la crescita in viola, con la prospettiva dell'Europeo nel 2021, potrebbe diventare ancora più utile di quanto non lo sia stato fino a oggi. Magari con un'altra finestra di mercato, che sia in estate o prima, nella quale Commisso riesca a dimostrare a Chiesa quanta voglia c'è nella Fiorentina di tornare a livelli come minimo europei.