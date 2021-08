TANTI SGUARDI E NIENTE AFFONDI: IL PUNTO SU PEZZELLA

Va sempre più sfilandosi la fascia di German Pezzella. Il capitano della Fiorentina, ogni giorno che passa, sembra sempre più lontano dal proseguire a vestire la casacca viola anche nella prossima stagione: la sua assenza come testimonial per la presentazione, d'altronde, è stata notata da molti e non può che far riflettere in vista di un addio che appare imminente.

Addio sì, ma dove? Al momento non sembra esserci una pista più calda delle altre: all'entourage del calciatore sono arrivati interessamenti, e anche numerosi. Dal Cagliari (a patto però di cedere Godin) fino al Torino e al Napoli (in cerca di un centrale per sostituire Maksimovic) nella nostra Serie A, passando poi per il Valencia o il Getafe in quella Spagna nella quale ha già giocato e nella quale tornerebbe volentieri, mentre non risultano contatti avviati con la Juventus, opzione che il centrale prenderebbe comunque in seria considerazione. Il punto è che nessuno, nel momento in cui scriviamo, ha tentato l'affondo né presentato un'offerta ufficiale alla Fiorentina.

La società viola, dal canto suo, agli interlocutori ha fatto sempre sapere di volere almeno 10 milioni di euro per liberare il suo capitano ma il contratto in scadenza tra meno di un anno e l'anagrafe, che ricorda come Pezzella sia di recente entrato nei trent'anni, potrebbero far facilmente limare la valutazione verso il basso di almeno due-tre milioni. Se è vero che agosto è atteso dagli operatori di mercato come un mese di fuoco, nel quale si concentrerà tutto ciò che non è stato fatto finora, il discorso varrà anche per Pezzella, per il quale già nei prossimi giorni potrebbe muoversi qualcosa o qualcuno. Stavolta davvero, fino in fondo.