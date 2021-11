TALENTI CONTRO. SIMILITUDINI E PRECEDENTI DUSAN-ZLATAN

Sulle orme di Ibrahimovic. Così si potrebbe chiamare la prima parte di carriera di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina sempre al centro di mille voci ma senza dubbio il pilastro su cui la squadra di Italiano si sorregge. Un giocatore che sta stupendo tutti per maturità è continuità, che vuole imporsi nel calcio internazionale proprio come l'idolo Ibrahimovic ha fatto e continua a fare anche scavallati i 40 anni.

D'altronde l'ammirazione di Vlahovic per il classe '81, con ben 19 primavere in più sulle spalle, è nota e l'ha confessata lo stesso giocatore viola in un'intervista a DAZN qualche tempo fa: "Ha carattere, non molla mai, non permette a nessuno di comandarlo". Tutte caratteristiche che il nativo di Belgrado sembra aver fatto sue con discreta semplicità.

Sarà la terza partita contro per i due attaccanti così simili per struttura e carattere (oltre, e questa è una coincidenza che fa sorridere, avere le stesse le lettere finali sia del nome che del cognome). Nei tre precedenti con entrambi in campo sono due vittorie ed un pareggio per il Milan, con un gol per Ibrahimovic la scorsa stagione al Franchi e zero totali ancora per Vlahovic. Sabato sera può essere l'occasione giusta per spuntare un'altra casella nella carriera di Vlahovic, seguendo sempre di più le orme dell'idolo e avversario Ibra.