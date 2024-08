SUGGESTIONE KEPA

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Kepa entra nella lista dei portieri seguiti dalla Fiorentina? Dalla Spagna scommettono di sì, a Firenze nessuno smentisce perché un portiere così di sicuro è nella lista di qualsiasi squadra di livello. Certo è, non sarebbe un 'operazione semplice per la Fiorentina, se non impossibile per l'ingaggio. Andiamo con ordine. Kepa Arrizabalaga è il portiere che il Chelsea prese dal Bilbao a peso d'oro (80 milioni) nel 2018 e alla soglia dei 30 anni (è un classe 94) ha fatto l'ultimo anno in prestito al Real Madrid che non aveva potuto contare su Courtois. Ora Kepa è di nuovo sul mercato visto che la sua scadenza è fissata al 2025 e il Chelsea potrebbe cederlo per una cifra sui 5 milioni. La Fiorentina potrebbe permetterselo? Per l'acquisto sì, per l'ingaggio è assolutamente fuori dalla portata dei viola (9 milioni). Il Real ha ormai recuperato Courtois (ed infatti nella seconda parte lo spagnolo non è stato più titolare) ma Lunin, il portiere ucraino dei Blancos, ha chiesto la cessione e dunque Kepa potrebbe essere di nuovo in considerazione. In quel caso sarebbe difficile competere.

Nei suoi anni al Chelsea Kepa ha incrociato anche Maurizio Sarri, con cui ha discusso durante la finale di Carabao Cup con il Manchester City. Il portiere spagnolo ha subito un colpo nei minuti finali del secondo supplementare, restando a terra per qualche minuto. Sarri, avendo ancora cambi a disposizione, ha ordinato al vice Caballero di scaldarsi ed era pronto ad operare la sostituzione: Kepa, però, si è ripreso, dicendo di stringere i denti e voler andare avanti anche per i calci di rigore. Sarri non la prese bene ma non ha potuto far altro che assistere ai rigori con Kepa in porta. Il Chelsea ha perso e il portiere - solo un rigore parato - è finito ovviamente sul banco degli imputati ed è stato anche multato dal club.