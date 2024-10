SU KEAN RESTA PESSIMISMO, MA FARÀ DI TUTTO PER ESSERCI

FirenzeViola.it

Nonostante l'ottima prova a San Gallo di alcuni giocatori leggermente indietro nelle gerarchie viola - Ikoné e Sottil in primis - contro la Roma non sono previsti stravolgimenti e Palladino opterà ancora una volta per la squadra che ha battuto Milan e Lecce ma con una grande, anzi, grandissima incognita: ci sarà Moise Kean? È questa la domanda che ruota nella mente di tanti tifosi viola e che potrebbe cambiare totalmente l'inerzia della partita. Moise Kean, infatti, finora è stato il fulcro dell'attacco gigliato ed un suo forfait - unito a quello certo di Gudmundsson - potrebbe creare non pochi problemi ad un tecnico che finora si è sempre affidato all'ex Juve nelle partite importanti.

PESSIMISMO, MA... - Kean contro il Lecce aveva abbandonato il campo al 45' per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Un infortunio non particolarmente grave, che potrebbe farlo tornare in campo in tempi brevi, anche se Palladino, nel post gara di Conference League, ha dato segnali piuttosto pessimisti: "Kean disponibile domenica? Ho un grande staff medico. Mi auguro di sì, non è facile perché ha preso una bella botta a Lecce. Ci proviamo, ma se non dovesse farcela abbiamo delle valide alternative". Che sia solo pretattica? Difficile a dirsi, in ogni caso la rifinitura di stamani sarà fondamentale per capire meglio se il ragazzo sarà o meno in condizione, anche se è facile ipotizzare che Palladino si prenderà tutte queste 24 ore per decidere se rischiarlo o meno. Sarà certamente una corsa contro il tempo, ma Kean vuole esserci e potrebbe stringere i denti per essere protagonista in una gara cruciale, che potrebbe dire se la Fiorentina è o non è una concorrente diretta della Roma.

PRONTO KOUAME - E se Kean non dovesse farcela ad affiancare Beltran sarà un altra volta Christian Kouame. L'ivoriano è ormai un vero e proprio jolly d'attacco per la Fiorentina e contro la Roma potrebbe giocare la sua dodicesima gara (la settima partendo dal primo minuto), andando a caccia della prima rete stagionale. Per il resto, come detto, confermati i 'titolarissimi' con De Gea in porta, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens che torneranno in difesa; Cataldi, Adli e Bove a centrocampo e Colpani a completare il tridente.