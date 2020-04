STREET C. A FV, Noi viola nel cuore: e con Gonzalo...

Nel corso della maxi diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (tutte le info sulla piattaforma Gofundme.com), è intervenuto anche il gruppo musicale degli Street Clerks, band pop composta da Valerio Fanciano, Alexander Woodbury, Francesco Giommi e Cosimo Ravenni. Ecco le loro parole: “Ci divertiamo in tv con le dovute precauzioni, dobbiamo stare con la mascherina e tutti i martedì sera siamo in onda su SkyUno alle 21:15. La nostra quarantena? Avendo la terrazza troviamo per fortuna un po’ di respiro. La Fiorentina? Quando suonammo con Gonzalo Rodriguez la squadra era prima in classifica: si dimostrò molto gentile e suonammo i Rolling Stones. In quel periodo ci siamo incollati alla Viola e non ci è più passata”.