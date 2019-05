STASERA SI GIOCA...

Fiorentina in campo stasera, anzi oggi nel tardo pomeriggio. Serve il promemoria, ormai, per seguire le gare dei viola, e non solo. Tutto il calendario, di per sè, poteva sollevare qualche dubbio visto che giocare di domenica pomeriggio resta un terno al lotto, ma di certo la neve e il maltempo c'hanno messo del loro. A inizio febbraio, nel caso specifico, quando in casa viola ancora rimbombavano gli strali indirizzati all'Ajax e ai fax arrivati, con ritardo, da Amsterdam.

Ma se è difficile inquadrare la sfida di stasera in quelle che erano le abitudini del calcio che fu, con l'appuntamento e le scadenze relegate esclusivamente alle domeniche, è anche sotto un altro aspetto che non è per niente semplice approcciarsi alla trasferta bolognese. La Fiorentina, del resto, è reduce da una brutta batosta, e se fino alla vigilia di venerdì si parlava di tris nella speranza di poter collezionare la terza vittoria consecutiva, dopo il passaggio di Cavani e Lavezzi dal "Franchi" c'era di che dimenticare, e cancellare, il concetto di "tris".

Senza obiettivi reali alla portata che non sia, per il momento, la salvezza matematica (e con svariati interrogativi da sciogliere riguardo al futuro) la Fiorentina (o forse più semplicemente i suoi tifosi) stasera a Bologna rischia davvero di doversi domandare per cosa scendere in campo. Non sarà così, ne siamo certi. Perchè i tre punti valgono sempre, perchè scommettiamo sulla voglia di rivalsa di Rossi dopo la sconfitta di venerdì, e perchè forse, ancora qualcuno in squadra voglioso di mettersi in mostra, c'è. Affidiamoci a loro, dunque, in attesa che qualche certezza arrivi fuori dal rettangolo verde. Perchè per il momento, già da stasera alle 18:00, il rettangolo verde regala sfide tutt'altro che eletrizzanti.