STADIO, INCONTRO OK. MA UTILIZZO FRANCHI CON LAVORI E COMMERCIALE ASPETTANO RISPOSTE

Clima sereno sì, ma anche risposte da avere ancora prima di valutazioni finali. Il primo incontro a tre sul restyling del Franchi tra lo studio Arup vincitore del concorso internazionale, il sindaco Nardella e la Fiorentina andato in scena nel pomeriggio ha aperto il dialogo ma non l'ha certo chiuso vista la complessità dell'argomento. Il presidente Rocco Commisso ha fatto tante domande per capire meglio il progetto, mai messo in discussione dal numero uno viola dal punto di vista dell'estetica e della qualità, in tutti i suoi dettagli. Ma le domande rimaste in sospeso sono tante, con risposte che la Fiorentina vuole soprattutto dal Comune, con il quale il dialogo andrà avanti.

E se oggi si è sviscerato il progetto stadio in generale, pur con dovizia e spiegazione dei dettagli, una delle risposte che la Fiorentina aspetta ancora è se la squadra possa rimanere a giocare al Franchi durante i lavori o debba, eventualmente, andare altrove. Inoltre manca ancora un tema importante, quello del commerciale, dove in fondo si gioca un po' tutto. Temi che richiedono tempo ed altri incontri già nei prossimi incontri.

Il Comune da parte sua ha confermato le tempistiche, in particolare quella dell'appalto dei lavori, da assegnare entro dicembre 2023 perché nel gennaio successivo possano iniziare. Così come sull'entità dei costi è arrivata la conferma che saranno sufficienti i 157 milioni previsti, con l'eventuale aumento delle materie prime coperto dallo stato come previsto dal decreto sui progetti Pnrr già avviati. Tempi e costi sul quale il presidente è rimasto già scottato riguardo al Viola Park e che lo hanno reso ulteriormente scettico sulla velocità di realizzazione di un impianto in Italia.