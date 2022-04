Se puoi immaginarlo, puoi farlo, figuriamoci se in pratica sei già riuscito a farlo. Il gioco di parole, non richiesto, sembra uscito da uno spot emozionale, una sorta di motivazione da ricercare di fronte a un'impresa – sulla carta – non così semplice. Eppure se il mondo dello sport si presta bene a determinati appelli la Fiorentina di scena domenica a Napoli può tenere bene a mente la lezione imparata in Coppa Italia, e chiaramente l'intera prestazione valsa una vittoria forse inaspettata.

Non che il 5-2 di qualche mese fa possa avvicinarsi a un'idea di quel che avverrà in campo al Maradona, diversa la competizione e parecchio diversi pure i momenti che vivono le due formazioni o più semplicemente singoli come Piatek e Cabral, ma pur sempre un riferimento positivo. Cui affidarsi, per non dire aggrapparsi. Una mappa di come e quanto gli uomini di Italiano abbiano saputo metter in difficoltà quelli di Spalletti da tenere bene a mente nel lavoro da qui a domenica.

Perché se è vero che il Napoli, al di là delle reali condizioni di Osimhen, sembra aver ingranato la marcia giusta per giocarsi il titolo è altrettanto indubbia la capacità della Fiorentina di giocarsela (senza paura) un po' con tutti, e d'altronde la stessa gara di San Siro lo ha confermato. In un momento della stagione in cui il calendario ha già posto di fronte ai viola le montagne russe della classifica le prime risposte al cospetto dell'Inter sono state più che incoraggianti, perché non credere che anche a Napoli sia possibile continuare a vestire il ruolo di spaventa-grandi?