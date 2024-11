SOULOUKOU (EX ROMA), La dirigente a Firenze: il motivo

FirenzeViola.it

Lina Souloukou a Firenze. Ha destato molta curiosità la presenza della contestata ex Ceo della Roma in città. La dirigente, che ha lasciato il club giallorosso dopo le forti contestazioni e il caos conseguenti all’esonero di Daniele De Rossi e l'arrivo di Ivan Juric, è stata avvistata infatti a Firenze e subito è sorto il sospetto che fosse in città per trattare con la Fiorentina, quasi in un passaparola e passaggio di consegne tra proprietà americane.

In realtà, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l’ex giallorossa sembra sia semplicemente a godersi qualche giorno di vacanza nel capoluogo toscano con la sua famiglia, aspettando nuove opportunità di lavoro. A Firenze tra l'altro a marzo aprirà l'Auberge Resorts Collection, catena di resort di lusso proprietà della famiglia Friedkin, proprietaria proprio della Roma.