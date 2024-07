SOTTIL, LA NOTA PIÙ LIETA DEL RITIRO AL VIOLA PARK

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con l'amichevole giocata ieri sera al Viola Park contro la Reggiana la Fiorentina ha concluso la prima parte di preparazione in vista della nuova stagione. Una fase iniziale che ha visto la formazione di Raffaele Palladino impegnata quasi quotidianamente in doppie sedute di allenamento al centro sportivo di Bagno a Ripoli e in due amichevoli, una in famiglia contro la primavera di Daniele Galloppa e l'altra ieri sera contro gli emiliani. Due settimane in cui, tra il caldo di Firenze e le tante voci di mercato, si è messo in mostra soprattutto Riccardo Sottil. L'esterno classe 1999 è stato sicuramente una delle note liete, forse la più lieta, di questo ritiro al Viola Park.

CHI BEN COMINCIA…

Il nuovo tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino fin dalla conferenza stampa di presentazione aveva sottolineato l'importanza dell'ala torinese nel suo progetto tecnico. Una fiducia, quella dell'ex allenatore del Monza, per adesso ripagata al meglio dal numero sette gigliato che, dopo l'infortunio alla clavicola sinistra subito contro il Club Brugge nella semifinale di andata di Conference League lo scorso 2 maggio, si è presentato al meglio alla ripresa degli allenamenti.

Anche nelle due amichevoli fin qui giocate da Biraghi e compagni il figlio d'arte ha lasciato una bella impressione al pubblico di fede viola. In rete, in entrambi i casi ha aperto le marcature, sia contro la primavera domenica 14 luglio, sia contro la Reggiana nel match disputato ieri sera allo stadio Curva Fiesole. È vero, queste partite non contano niente dal punto di vista del risultato, ma come si suol dire "chi ben comincia…"

LA STAGIONE DELLA MATURITÀ

Giunto ormai alla quarta stagione consecutiva con la prima squadra viola, per Riccardo Sottil è giunto il momento di dimostrare tutte le sue qualità. Le premesse, un tocco da biliardo contro la primavera e un gran destro a giro contro la Reggiana, sono incoraggianti, dal 17 agosto starà all'esterno classe 1999 ripagare la fiducia di Palladino.

Oltre alle due reti segnate, tante buone cose in queste prime due uscite per l'ala sinistra gigliata, dall'assist per il primo centro in viola di Moise Kean alle combinazioni con Parisi sulla corsia mancina(come in occasione del gol dell'iniziale vantaggio contro la Reggiana). Per Palladino al momento, nel suo 3-4-2-1, il titolare sulla trequarti sinistra del campo è lui. Vedremo poi tra Nico Gonzalez, adesso in vacanza dopo la vittoria della Copa America con l'Argentina , e un possibile nuovo arrivo, come potrebbe essere Colpani, chi sarà il suo, usando un termine pallavolistico, "opposto" sulla zona destra.