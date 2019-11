SOPRIN.PESSINA, Franchi non si può abbattere. Ora..

Così il Soprintendente Andrea Pessina a margine della riunione a Palazzo Pitti con le commissioni Cultura, Sport e Territorio del Quartiere 2 di Firenze per discutere dello stadio Franchi: "Abbiamo appena completato la verifica dell'interesse, ossia un'analisi storico-critica del monumento: non ho ancora avuto modo di guardarla, ma da questa scaturirà il nostro provvedimento di tutela del Franchi. E tra le righe vi si potrà leggere cosa si può fare e cosa no. E' evidente che non si può demolire, bisognerà pensare a interventi più leggeri e rispettosi della struttura del monumento".

Quale soluzione è praticabile per le curve?

"Se ci viene chiesta la demolizione non si può fare. Non si può considerare solo una parte dello stadio, va concepito come un corpo armonico. E' impossibile tenere un pezzo scardinandone un altro".

Avete considerato possibili criticità strutturali?

"Ad oggi non ne ho viste, per intervenirvi eventualmente c'è il restauro".

Quando sarà pronto il documento?

"Immagino che la prossima settimana scriveremo al nostro ministero".

Preoccupati da eventuali nuovi utilizzi del Franchi?

"Ci auguriamo non venga abbandonato, ma le nostre valutazioni riguardano la tutela del monumento: posso solo dire che è un problema caro all'amministrazione di Firenze che sta già cercando soluzioni".

Avete avuto modo di vedere progetti ufficiali?

"Uno solo, quello dell'architetto Casamonti".

