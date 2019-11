SONDAGGIO FV: MONTELLA NON È A RISCHIO MA IL 70% DEI TIFOSI NON HA PIÙ FIDUCIA IN LUI

"Ha la nostra fiducia. Abbiamo fatto delle scelte ad inizio campionato. Abbiamo chiesto tanta pazienza. Non vedo tutta questa attenzione per Vincenzo, sappiamo di questo risultato molto negativo. Montella è il nostro allenatore e stiamo costruendo insieme il futuro della Fiorentina". Le parole di Joe Barone hanno decisamente rassicurato, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, Vincenzo Montella. L'allenatore viola è entrato nel ciclone dopo la bruttissima sconfitta di Cagliari, soprattutto per lo scarso approccio, diventato una consuetudine dei tempi recenti. Visti i tanti malumori percepiti, noi di FirenzeViola.it, nelle scorse ore, abbiamo provato a lanciare un voto di fiducia nei confronti dell'allenatore gigliato. Il crash test però, per usare una metafora legata al mondo delle auto, non è andato benissimo.

Più di tremila voti quelli arrivati in risposta al sondaggio proposto sulle nostre pagine online. Una domanda semplice: "Avete ancora fiducia in Vincenzo Montella?", per due sole risposte ammesse. E una sentenza che difficilmente non può fare rumore: una notevole fetta della tifoseria viola, più del 70%, non ha più fiducia nella gestione della Fiorentina da parte di Montella. Più di duemila giudizi contro l'allenatore, a fronte dei meno di mille arrivati invece sull'altro fronte, quello della fiducia, a rappresentare però meno del 30%. Il sentimento popolare, in questo momento gioca a sfavore del tecnico gigliato, e adesso tocca a lui rovesciare le sorti del proprio futuro, cominciando da quello della squadra. Magari cominciando con l'idea di provare a fare bottino pieno nelle prossime due sfide contro le neo-promosse Hellas Verona e Lecce, entrambe comunque fin qui sopra le attese. Anche grazie al contributo dei loro allenatori.

I RISULTATI DEL SONDAGGIO (3035 voti)

Avete ancora fiducia in Vincenzo Montella?

Sì: 29% (880 voti)

No: 71% (2155 voti)