SONDAGGIO FV, Addio di Nico sì, ma a più di 40 milioni

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nico Gonzalez è certamente uno dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda il mercato in uscita della Fiorentina. A tal proposito, FirenzeViola ha chiesto ai propri lettori cosa avrebbero fatto al posto della dirigenza gigliata per il suo trasferimento ed è emerso come la maggior parte dei votanti sarebbe disposta a vendere l'argentino ma soltanto per una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Soltanto meno di un terzo dei votanti considera ancora incedibile il numero 10 gigliato. Questi, nello specifico, i risultati:

Giusto cedere Nico Gonzalez? [6176 voti totali]

- Sì, per più di 40 milioni: 60,04% (3721 voti)

- Sì, ma non all'Atalanta: 9,72% (602 voti)

- No, è incedibile: 30,25% (1870 voti)