SOLAMENTE DUE SPEZZONI GIOCATI: BREKALO CERCA MINUTI E CONDIZIONE. E DOMANI...

Durante l’ultima sessione di calciomercato sono arrivati a Firenze due giocatori: Salvatore Sirigu e Josip Brekalo. E se per il primo c’era da aspettarsi un minutaggio ridotto nel ruolo di vice Terracciano, per l’ex Torino le aspettative erano diverse, soprattutto visto l'ottimo feeling con la porta ammirato lo scorso anno.. Arrivato dal Wolfsburg per circa 1,5 milioni di euro, il croato ha fino ad oggi ha disputato solo 34 minuti con la maglia della Fiorentina, suddivisi nei 18 contro il Bologna in casa e 16 nella vittoria contro il Braga nel ritorno dei playoff di Conference.

Nel mezzo alcuni problemi fisici, causati anche da uno scarso minutaggio in questa prima metà di stagione in Bundesliga e da una condizione dunque non ottimale, e tante panchine, anche in sfide sulla carta già chiuse come contro l’Hellas Verona. Senz’altro servirà pazienza, visto quanto detto in precedenza, ma con un Sottil che sta rientrando al top della forma dopo il lungo stop, un Nico Gonzalez che per Italiano è imprescindibile, un Saponara che è un jolly e un Ikoné che, seppur a sprazzi, sembra che si stia ritrovando, non sarà facile per Brekalo ritagliarsi così tanto spazio.

Domani la Fiorentina andrà a Cremona per cercare di risalire la classifica e dare continuità agli ottimi risultati dell’ultimo mese e con un ritorno a Sivas che sarà di fondamentale importanza per il cammino europeo, Italiano potrebbe anche pensare di dare qualche minuto a chi ha impiegato meno, facendo rifiatare chi ha giocato di più. Ed ecco che Josip Brekalo spera quantomeno di trovare più minutaggio, quantomeno a gara in corso, visto che ad ora appare difficile che possa partire dal primo minuto.