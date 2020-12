SISSOKO A FV, Fiorentina deve stare tra le prime sei

Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Fiorentina, nell'intervista di ieri su FirenzeViola.it, ha parlato anche del tanto atteso punto di svolta per i viola: "Se continua a scendere in campo con la stessa cattiveria di Torino, si può dire sicuramente che la Fiorentina sta bene e che gioca di conseguenza. I viola meritano di pensare in grande perché hanno i giocatori per competere ad alti livelli. Il risultato di martedì è importante e da dopo le feste si dovrà fare in modo di tornare a lottare per le prime sei posizioni della classifica".