SIRENE INGLESI SULLE SPONDE DELL'ARNO

In casa Fiorentina si fanno sempre più insistenti le sirene inglesi. La Premier League ha messo nel mirino due calciatori viola che in questa prima parte di stagione, compreso il Mondiale, si sono messi in mostra e sono saliti in cattedra. Da una parte c'è Sofyan Amrabat che si è reso protagonista di una Coppa del Mondo giocata a grandi livelli con il suo Marocco, mentre dall'altra non è passata in secondo piano la prima parte di stagione giocata da Martinez Quarta, diventato uno dei leader difensivi della retroguardia viola.

Amrabat e il pressing del Liverpool

Non si placano le voci sull'interesse dei Reds per Sofyan Amrabat. Il centrocampista viola ha attirato su di sé molte attenzioni dopo essersi messo in vetrina nel più grande palcoscenico mondiale, ma tra Tottenham e PSG quella che sembra fare più paura è proprio il Liverpool. La Fiorentina ha sempre predicato serenità in merito alle voci di mercato, considerata l'opzione al 2025 inserita nel contratto del giocatore, ma di fronte ad offerte importanti da club di prima fascia potrebbe essere complicato dire di no. Proprio in giornata dal Marocco è stata rilanciata la notizia per cui il Liverpool avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore e avrebbe già provveduto a fare una proposta al club viola.

Le parole dell'agente di Quarta fanno "tremare" la Fiorentina

Non sono passate inosservate neanche le prestazioni di Martinez Quarta in questa prima parte di stagione. L'argentino, sicuramente deluso per aver perso l'occasione di laurearsi campione del mondo, ma comunque entusiasta per la vittoria della sua Paese, ha raccolto importanti estimatori in Premier League. A confermarlo è lo stesso procuratore del giocatore, Gustavo Goni, intercettato ieri da TMW, che poi ha aggiunto: "Se arriverà una buona opzione valuteremo. A Firenze stiamo bene ma il mercato si sa, è imprevedibile". Parole difficili da interpretare ma che lasciano aperti molti scenari, in vista di un mercato di gennaio dove la Fiorentina dovrà prestare attenzione agli attenti occhi della Premier League puntati sulle sponde dell'Arno.