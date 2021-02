SI SCALDA PULGAR. DUBBIO RIBERY: PRANDELLI VALUTA EYSSERIC

Dopo le buone sensazioni offerte nella doppia sfida contro rivali del lato destro, è il momento della prova di maturità per la Fiorentina di Prandelli: la partita di stasera con l'Inter potrebbe davvero far fare il salto di qualità ai viola, anche se le assenze sono pesanti. Non bastassero infatti le squalifiche di Castrovilli e Milenkovic, si è aggiunto il problema dell'ultim'ora lamentato da Franck Ribery, che con ogni probabilità lo vedrà costretto all'esclusione.

Ecco che nello schieramento viola arriva il grande dubbio: chi prenderebbe il posto del francese? Le sensazioni dell'ultim'ora, raccolte dai nostri inviati, raccontano di chance in aumento per il connazionale Eysseric, che in attesa di Kokorin - alla sua prima convocazione ma destinato giocoforza solo alla panchina - sembra in vantaggio nei confronti di Kouame per coadiuvare Vlahovic, in attesa di conoscere le sensazioni della rifinitura.

Per quanto riguarda altre situazioni calde, in difesa al posto di Milenkovic ecco Martinez Quarta, già pronto e in rampa di lancio. L'assenza di Castro in mezzo, invece, dovrebbe essere colmata da Pulgar più che Borja Valero, col cileno che dovrebbe sistemarsi da play liberando Amrabat da mezzala assieme a Bonaventura. Sempre presenti Pezzella e Igor nello scacchiere difensivo, che sulle fasce conterà l'ex Biraghi a sinistra e Caceres, più quotato di Venuti, sul lato opposto.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Fiorentina (3-5-1-1): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

Allenatore: Cesare Prandelli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

Allenatore: Antonio Conte.