SERIE A, Con il Napoli di sabato sera. A Genova...

Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle prime due giornate di Serie A quelle che si giocano ad agosto, prima della pausa per le nazionali. La sfida contro il Napoli, al Franchi, sarà giocata in anticipo (sabato 24 sera alle 20,45) mentre quella in trasferta in casa del Genoa sarà invece regolarmente alle 20,45 di domenica 1 settembre, come gran parte delle altre sfide, per favorire il gioco contro il caldo torrido del giorno.