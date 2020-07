SCOPRITORE VENUTI A FV, Lui uno su cui contare

Loris Innocenti, scopritore di Lorenzo Venuti ai tempi dell'Incisa, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a FirenzeViola.it, dopo la prova del difensore viola ieri sera a Parma. Questo ciò che ha detto: "Mi ha fatto molto piacere rivedere Lorenzo in campo, visto che lo conosco fin da quando era un bambino lui ha sempre avuto nel suo bagaglio alcuni colpi come quelli che ha mostrato ieri: il tiro iniziale è stato meraviglioso e da lì ha preso fiducia, è andato in crescendo e si è ritagliato un spaccato di gloria. In occasione del rigore ha dimostrato forza, tecnica e caparbietà nel provare la giocata. La Fiorentina ha trovato in lui una figura di sicuro affidamento: adesso è importante che sia Iachini a garantirgli continuità in campo. Lorenzo si merita tante soddisfazioni, deve avere più spazio: non vedo altre individualità nella rosa che possano togliergli spazio".