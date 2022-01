SCENARI IN EVOLUZIONE

C’è stato anche il mercato tra le pieghe della bella serata di coppa Italia, e non potrebbe essere altrimenti per un club come la Fiorentina inevitabilmente alle prese con il presente. Un botta e risposta tra i due attaccanti di casa viola, Vlahovic e Piatek, tra tempi regolamentari e supplementari, che per molti potrebbe pure rappresentare metafora dell’immediato futuro dei viola. Con il serbo destinato a svestire il viola e il polacco che farà di tutto per guadagnarsi il riscatto.

Di certo prima che Vlahovic trovasse il diciannovesimo centro stagionale (16 in campionato e 3 in coppa Italia) il dg Barone aveva nuovamente chiarito distanze e silenzi tra le parti che non cambiano troppo gli scenari, almeno non quelli più recenti. Se l’offerta dell’Arsenal da quasi 80 milioni, e nella quale potrebbe pure finire Torreira, resta un’opzione più che valida per la Fiorentina lo stesso non pare applicarsi al punto di vista di Vlahovic ed entourage, evidentemente più propenso a prendere in considerazione altre proposte che possano arrivare più a breve che non a giugno (e la lista della pretendenti, ormai è noto, potrebbe richiamare i maggiori club inglesi ed europei).

Insomma è lecito attendersi nuove puntate di una vicenda che potrebbe concludersi anche a breve, sempre che la volontà del club di Commisso di procedere alla cessione (in assenza del rinnovo) possa incontrare il via libera del ragazzo e del suo procuratore, ma che certamente continuerà ad intrecciarsi con il resto del lavoro della dirigenza. Se in uscita sono sempre i nomi di Amrabat e Benassi i più gettonati in entrata l’ottica della Fiorentina si starebbe spostando anche in difesa, là dove su Milenkovic tornano a spirare inevitabili venti di mercato vista la situazione contrattuale.

Che anche il difensore possa prendere altre strade, dopo il rinnovo annuale della scorsa estate, era e resta ipotesi realistica, altrettanto che la squadra mercato viola abbia già cominciato a guardarsi intorno. Il profilo di Kumbulla, per esempio, è stato uno dei primi a esser preso in considerazione seppure la Roma non abbia regalato grandi aperture, ma è chiaro che saranno anche altri gli obiettivi da seguire per anticipare altre partenze, in altri reparti fondamentali come la difesa. Dove, per inciso, la stessa questione relativa al portiere potrebbe diventare presto una delle nuove priorità del mercato della Fiorentina.