SCADENZE 2020, TUTTI I NOMI GIÀ ACQUISTABILI A COSTO ZERO

Il 2020 è cominciato e da ieri, con l'arrivo del nuovo anno, per gran parte delle squadre europee del massimo livello - Inghilterra esclusa - c'è già la possibilità di pensare all'estate prossima, andando eventualmente ad ingaggiare senza alcuna spesa per il trasferimento del cartellino - in vista di giugno - quei giocatori che vedono scadere i contratti con i rispettivi club nella prossima estate. Una selva di nomi, alcuni anche piuttosto interessanti, che potrebbero fare anche il caso della Fiorentina, volendo. Ecco la lista che vi propone FirenzeViola.it, a sei mesi dalle scadenze dei contratti: una panoramica che vede coinvolti i principali campionati europei.

SERIE A - Impossibile non cominciare dalla Serie A, casa dei viola. Il massimo campionato italiano, al momento, ha dei nomi abbastanza interessanti tra i giocatori che vanno in scadenza. Partendo, sia per ordine alfabetico che di vicinanza, da quel Bonaventura del Milan sul quale la Fiorentina starebbe già adesso mettendo gli occhi sopra. Ma i nomi non mancano: dagli ex Ilicic, che dovrebbe comunque presto prolungare con l'Atalanta, e Borja Valero arrivando fino al romanista Kolarov e ad altri giocatori di squadre top, vedi Callejon, Mertens e Matuidi.

Andrea Bertolacci (Sampdoria)

Lucas Biglia (Milan)

Valter Birsa (Cagliari)

Giacomo Bonaventura (Milan)

Fabio Borini (Milan)

Jose Callejon (Napoli)

Danilo Cataldi (Lazio)

Jhon Chancellor (Brescia)

Lorenzo De Silvestri (Torino)

Mattia Destro (Bologna)

Giulio Donati (Lecce)

Josip Ilicic (Atalanta)

Aleksandar Kolarov (Roma)

Senad Lulic (Lazio)

Blaise Matuidi (Juventus)

Dries Mertens (Napoli)

Jose Luis Palomino (Atalanta)

Marco Parolo (Lazio)

Borja Valero (Inter)



PREMIER LEAGUE - In assoluto, quello inglese, è il campionato che al momento vede il maggior numero di situazioni precarie, in bilico, nelle quali sono coinvolti profili di giocatori dal talento mondiale. Alcuni sono già dichiarati obiettivi altrui, come quegli Eriksen e Giroud sui quali avrebbe messo gli occhi - e si sarebbe anche già portata avanti col lavoro - l'Inter, mentre altri, si legga ai nomi di Willian, Matic o David Silva, presto potrebbero diventarlo. Ma chi si affaccia al mondo dei possibili svincolati (futuri) di Premier ha a che fare con un ampio ventaglio di soluzioni: si passa infatti da profili esperti ed affidabili, come Pedro o Vertonghen, a giovani promesse ancora tutte da scoprire, come Chong e Fosu-Mensah del Manchester United. Un mercato per tutti i gusti.

Eric Bailly (Manchester United)

Tahith Chong (Manchester United)

Christian Eriksen (Tottenham)

Nathaniel Clyne (Liverpool)

Federico Fernandez (Newcastle)

Fernandinho (Manchester City)

Timothy Fosu-Mensah (Manchester United)

Ryan Fraser (Bournemouth)

Olivier Giroud (Chelsea)

Adam Lallana (Liverpool)

Nemanja Matic (Manchester United)

Nampalys Mendy (Leicester)

Pedro (Chelsea)

Cedric Soares (Southampton)

David Silva (Manchester City)

Marco van Ginkel (Chelsea)

Jan Vertonghen (Tottenham)

Willian (Chelsea)



LIGA - Pochi nomi nel campionato spagnolo, anche se quelli da noi selezionati hanno tutti un certo peso specifico. Il nome dell'ex Pallone d'Oro, Luka Modric, dice qualcosa? Con lui, nei blancos di Madrid, anche il polivalente difensore Nacho è in scadenza. Un nome già letto nelle scorse settimane è quello di Ever Banega: il Siviglia non vuole privarsi dell'argentino, seguito anche dai viola, che comunque si avvicina alla fine del contratto. Per la difesa, infine, potrebbero fare al caso pure i nomi di Garay e San Jose.

Ever Banega (Siviglia)

Daniel Carrico (Siviglia)

Santi Cazorla (Villarreal)

Ezequiel Garay (Valencia)

Esteban Granero (Espanyol)

Luka Modric (Real Madrid)

Nacho (Real Madrid)

Ruben Pardo (Real Sociedad)

Pablo Piatti (Espanyol)

Xavi Quintilla (Villarreal)

Mikel San Jose (Athletic)

Didac Vila (Espanyol)

Lei Wu (Espanyol)



BUNDESLIGA - Anche dal massimo campionato tedesco sono pochi i nomi di qualità in scadenza. Ma il precedente viola con Ribery, preso a zero dopo il suo svincolo dal Bayern Monaco, impone un'occhiata anche alla Bundesliga. Dai bavaresi non sembra esserci nulla di interessante, quest'anno, e lo sguardo potrebbe andare invece a Gelsenkirchen: nello Schalke, infatti, ci sono il portiere Nubel e i centrocampisti Caligiuri e Stambouli in scadenza. Altri nomi interessanti quelli di Gotze e Aranguiz, o Sahin, già accostato in passato alla Fiorentina.

Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen)

Daniel Caligiuri (Schalke 04)

Mario Gotze (Borussia Dortmund)

Janik Haberer (Friburgo)

Robin Knoche (Wolfsburg)

Alexander Nubel (Schalke 04)

Nuri Sahin (Werder Brema)

Benjamin Stambouli (Schalke 04)

Steven Zuber (Hoffenheim)



LIGUE 1 - Il discorso cambia totalmente quando si passa alla Francia. Dal massimo campionato transalpino, infatti, potrebbero essere in uscita alcuni giocatori dal nome molto pesante. In particolare dalla capitale, Parigi. Basta nominarne due per rendere l'idea: Thiago Silva ed Edinson Cavani. Entrambi con un passato in Italia, ed attuale spina dorsale del PSG. Restringendo il campo delle ambizioni, nomi più possibili potrebbero essere quelli del baby talento Aouchiche e del terzino Kurzawa, anche loro nella squadra che porta in simbolo la Tour Eiffel.

Adil Aouchiche (PSG)

Walter Benitez (Nizza)

Patrick Burner (Nizza)

Edinson Cavani (PSG)

Eric Maxim Choupo-Moting (PSG)

Jemerson (Monaco)

Layvin Kurzawa (PSG)

Thomas Meunier (PSG)

Thiago Silva (PSG)



ALTRI CAMPIONATI - In conclusione, uno sguardo rapidissimo anche agli altri campionati europei fuori dall'élite della top-5. Spicca su tutti un profilo già citato di recente, quello del possente attaccante russo Dzyuba. Non è l'unico profilo che potrebbe intrigare, in ogni caso. Una citazione, senza però ovviamente sinonimo d'interessamento, anche per l'ex viola Mirallas.

Jean-Cristophe Bahebeck (Utrecht)

Steven Defour (Anversa)

Siem De Jong (Ajax)

Artem Dzyuba (Zenit)

Wilson Eduardo (Braga)

Leroy Fer (Feyenoord)

Ahmed Hassan (Braga)

Tim Matavz (Vitesse)

Jeremy Mathieu (Sporting CP)

Kevin Mirallas (Anversa)

Victor Kovalenko (Shakhtar Donetsk)

Samir Nasri (Anderlecht)

Gaston Pereiro (PSV)

Daniel Schwaab (PSV)

Kenneth Vermeer (Feyenoord)