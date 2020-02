SAMPDORIA-FIORENTINA 1-5, Rivivi il LIVE di FV!

90' - E finisce qui! La Fiorentina sbanca Marassi: 5-1 per la squadra di Iachini, che dà un calcio alle critiche alle paure.

90' - GOL DELLA SAMPDORIA! Colpo di testa pregevole di Gabbiadini, che batte Dragowski e fa 1-5.

89' - Lirola! Ennesima ripartenza impressionante dello spagnolo, che si fa 50 metri palla al piede e poi calcia con il destro: palla che finisce fuori dalla parte opposta.

88' - Lirola sulla linea salva su un tiro di Jankto.

86' - Giallo per Depaoli.

85' - Sinistro di Vlahovic che questa volta finisce alto.

83' - Ghezzal prova a liberarsi in area ma viene fermato al momento del tiro.

81' - Cambio nella Fiorentina: esce Chiesa, entra Ghezzal.

80' - Tiro di Gabbiadini dalla distanza che spaventa Dragowski ma finisce sul fondo.

78' - Altra grande azione di Lirola, che esce in mezzo a due e poi serve Chiesa al limite dell'area: il 25 si sposta il pallone sul destro e poi scarica la conclusione all'angolino alto. Audero battuto e apoteosi Fiorentina!

78' - GOOOLLL!! GOOLLL!! ANCHE CHIESA FA DOPPIETTA!

75' - Gestisce palla ora la Fiorentina, con la sfida che sembra avere ormai poco altro da dire. Sampdoria al tappeto.

72' - Ancora Lirola pericoloso con una sgasata sulla sinistra, anche se sul cross nessuno riesce ad intervenire.

71' - Cambio nella Fiorentina: fuori Duncan, entra Benassi.

70' - Tiro di Bereszynski dalla distanza potente ma impreciso. Palla sul fondo per il rinvio di Dragowski.

69' - Depaoli! Appena entrato si trova sui piedi la palla per il gol, ma Lirola blocca il tiro. Grande prestazione dell'esterno spagnolo.

68' - Riparte il gioco dopo qualche secondo di stop a causa di un paio di fumogeni in campo.

67' - Cambio anche nella Fiorentina: esce Castrovilli, entra Pulgar.

67' - Cambio nella Sampdoria: esce Ramirez, entra Depaoli.

65' - Fiorentina che prova a mettere in ghiaccio la partita, anche se in ripartenza la squadra di Iachini dà la sensazione di poter fare ancora male agli avversari.

62' - Secondo palo di Chiesa! Gran destro a giro da fuori che batte Audero ma sbatte sul legno. Poi Lirola mette in mezzo per Vlahovic, che non riesce a concludere.

61' - Grande slalom di Lirola in area, ma sul cross Chiesa viene anticipato da Bereszynski.

60' - Ramirez! Palla che buca la barriera, ma Dragowski è attento e si tuffa togliendo la palla dall'angolino basso.

59' - Quagliarella sbaglia malamente un tiro dal limite dell'area, poi Irrati fischia un fallo precedente. Strana concezione del vantaggio dell'arbitro.

57' - Altra ripartenza fulminea della Fiorentina, con Dalbert che calcia rasoterra di mancino. Audero para ma il pallone finisce perfetto sui piedi di Vlahovic, per il quale è un gioco da ragazzi mettere in rete il 4-0 viola.

57' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!! GOOOLLL!! VLAHOVIC!!!

56' - Palo di Chiesa! Ripartenza della Fiorentina con Vlahovic che viene fermato in area, poi il pallone schizza via e Chiesa da posizione defilata centra il palo a porta vuota.

55' - Pressione sulla Fiorentina, con un corner allungato di nuovo in corner da Lirola.

53' - Giallo per Colley, che stende con un calcione Lirola a centrocampo. Ammonizione ineccepibile.

52' - Vieira! Colpo di testa in area, con il pallone che esce non di molto a lato della porta di Dragowski.

51' - Quagliarella! Salva Dragowski, su una girata al volo dell'attaccante della Samp.

48' - Subito un episodio in area della Fiorentina, con Tonelli che si lascia cadere dopo un live contatto con Milenkovic. Ci ha provato il difensore della Samp..

45' - Si riparte! Questa volta a battere è la Sampdoria.

45' - Doppio cambio nella Sampdoria: fuori Bertolacci e Thorsby, ​​​​dentro Vieira e Jankto.

--- INTERVALLO ---

45' +5' - Finisce qui il primo tempo! È successo di tutto a Marassi: alla fine si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-3 per la Fiorentina. Ma le squadre sono entrambe con un espulso.

45' +5' - Altro errore sotto porta di Colley! Spara alto un rigore in movimento.

45' +4' - Alla fine viene fischiato fuorigioco. Sospiro di sollievo per la Fiorentina.

45' +2' - VAR al lavoro per valutare la serie di contatti in area.

45' +2' - Sta succedendo di tutto in area viola! Si accende un parapiglia dal quale il pallone arriva sui piedi di COlley: tiro da centro area e pallone in curva.

45' +1' - Miracolo di Dragowski! Rimpallo sul colpo di testa di Tonelli, con il pallone che sulla linea viene tolto dalla porta da Dragowski.

45' +1' - Giallo per Duncan, autore di un fallo da posizione pericolosa su Ramirez. Attenzione perché la partita potrebbe magicamente riaprirsi.

45' - ESPULSO BADELJ! Decisione clamorosa di Irrati, che estra il secondo giallo a Badelj per un contatto a centrocampo con Bertolacci.

44' - Quagliarella sbaglia a porta vuota! Dragowski esce a valanga, il pallone finisce all'attaccante blucerchiato che spara alto da posizione defilata! Ma attenzione...

43' - Fiorentina che sta cercando di addormentare il gioco dopo questo primo tempo pressoché perfetto.

40' - Un rigore non perfetto anche questo per la Fiorentina, ma Audero si tuffa dall'altra parte e il pallone gonfia ancora la rete. Chiesa cala il tris!

40' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!! GOOLLL!! SEGNA CHIESA!

39' - Sul dischetto va Chiesa questa volta.

39' - CALCIO DI RIGORE! ED ESPULSIONE PER MURRU!

38' - Irrati al VAR sta valutando il contatto: la gomitata di Murru è stata forte.

37' - Altro colpo al volto per Pezzella, veramente sfortunato in questo campionato.

35' - Giallo per Badelj, costretto a fermare il contropiede di Bertolacci dopo aver perso palla malamente. Ancora troppo indietro di condizione il croato viola.

33'- Colley! Errore sotto porta! Lasciato completamente da solo di fronte a Dragowski, non colpisce il cross morbido da punizione. E il pallone finisce tra le braccia del portiere polacco: brividi per la Fiorentina!

31' - Tiro-cross pericoloso di Lirola, che trova i pugni di Audero.

29' - Si rialza capitan Pezzella. Non sembra nulla di grave per lui.

28' - Ramirez quasi incredibilmente è ancora in campo, nonostante stia gridando in faccia all'arbitro e si renda anche protagonista di una caduta in area dopo un lieve tocco di Milenkovic. Fermo intanto il gioco per una botta subita da Pezzella al volto.

27' - Ripartenza sfruttata male dalla Fiorentina, con Castrovilli che crossa male su ll secondo palo.

26' - Caceres mura la conclusione di Quagliarella. Si salva la Fiorentina che riparte.

25' - Fallo generoso dato alla Sampdoria da ottima posizione. E considerando la bravura dei dorianni da calcio da fermo, trema Dragowski.

24' - Tiro di Duncan a giro dai 20 metri: il sinistro però esce di poco.

22' - Giallo per Ramirez, intervenuto malamente su Badelj bravissimo palla al piede ad uscire dalla propria metà campo.

21' - Tiro di Chiesa dalla distanza tutto solo. Il 25 non ci ha creduto abbastanza e la conclusione è uscita debole.

19' - Nell'occasione si prendono il giallo Vlahovic, per l'esultanza, e Murru per essere andato a brutto muso sull'attaccante serbo.

18' - Calcio di rigore calciato non perfettamente ma in maniera potente: Audero intuisce ma il pallone gli schizza sulle mani e si infila in rete. Polemiche poi per l'esultanza di Vlahovic, con le mani nelle orecchie.

18' - GOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL! AUDERO TOCCA MA IL PALLONE SI INSACCA IN RETE!

17' - CALCIO DI RIGORE! Dopo un breve controllo Irrati indica il dischetto. Prende il pallone Vlahovic.

16' - Tocco di mano netto in area di Ramirez! Irrati va al VAR a vedere l'episodio, che francamente appare nettissimo.

14' - È la Sampdoria a fare la partita comunque. La Fiorentina non riesce a tenere palla per più di 30 secondi.

11' - Grandissimo salvataggio di Lirola in difesa. Lo spagnolo ferma Linetty poco prima che il polacco possa calciare e fa carambolare la palla addosso al centrocampista doriano, liberato da un tocco sotto in area.

8' - Grande azione di Vlahovic, che entra in area e crossa basso con il destro. Bereszynski tocca sullo stinco di Thorsby e il pallone finisce in rete. Fiorentina in vantaggio all'improvviso!

8' - GOOOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL!!! HA SEGNATO LA FIORENTINA! AUTOGOL DI THORSBY!

6' - Gioco che riprende dopo qualche secondo di pausa per delle cure a Dalbert, vittima di un pestone.

3' - Sugli sviluppi dell'azione tira anche Bertolacci, ma Pezzella si oppone e poi allontana anche il corner dalla sinistra.

2' - Tiro di Gabbiadini dalla distanza respinto dalla difesa viola. Partita meglio la Samp.

0' - Si parte! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

14.57 - Squadre che entrano in campo in questo momento, guidate dall'arbitro Irrati e dai rispettivi capitani.

Una partita diventata fondamentale per Sampdoria e Fiorentina, impegnate quest'oggi alle ore 15 per il 24° turno di Serie A a Marassi. La zona salvezza è sempre più vicina e Ranieri e Iachini devono gestire una situazione non semplice. I doriani vengono da un'importante vittoria fuori casa contro il Torino, i viola da una sconfitta con l'Atalanta: oggi però non conta il passato, solo il presente. La partita si annuncia tesa: FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida. Restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Thorsby, Bertolacci, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa.