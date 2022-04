SAL-FIO, 45' da incubo per i viola: granata ok 1-0

Primo tempo da incubo per la Fiorentina che è sotto 1-0 all’Arechi contro la Salernitana, con i granata che oltre al gol di Djuric di testa al 9’ sugli sviluppi di un corner hanno avuto almeno altre cinque palle gol molto importanti per rimpinguare il vantaggio: al 3’ con un diagonale di Verde out, al 5’ con una palla in area piccola salvata da Igor e poco dopo anche di nuovo con Verdi che dalla distanza ha impegnato in angolo Terracciano. la Viola non c’è proprio e dopo il vantaggio granata, Zortea con un tiro sul secondo palo sfiora l’eurogol. Per la Fiorentina due timide chances: un colpo di testa fuori di Gonzalez su cross di Biraghi e ancora di testa con Cabral con Sepe però attento. Tanta Salernitana, pochissima Fiorentina all’Arechi. Al 45’ si va al riposo (solo) sull’1-0.