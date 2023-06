SABIRI, Quale ruolo? Per Italiano può essere un jolly

Fonte: A cura di Jacopo Massini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Entrati nel pieno del mese di giugno, l'argomento più caldo in casa Fiorentina è senz'altro quello che riguarda il calciomercato. Con l'addio di Saponara, unica certezza di questi giorni assieme a quello già appurato di Lorenzo Venuti, il suo sostituto naturale dovrebbe essere Josip Brekalo, arrivato dal Wolfsburg a gennaio. Un altro giocatore che però per le sue caratteristiche potrebbe sostituire di fatto Saponara è Abdelhamid Sabiri.

Fin dal suo arrivo a gennaio in tanti si sono interrogati sul suo possibile impego e sul collocamento che vorrà riservagli Italiano in campo. Andando con ordine, Sabiri in carriera ha ricoperto principalmente il ruolo di trequartista, anche se in nazionale è stato impegato più volte come mezzala. Per caratteristiche però anche Riccardo Saponara avrebbe dovuto giocare in queste posizioni, ma abbiamo visto come l'allenatore Viola abbia rivisto il suo ruolo originario, dandogli le chiavi della fascia sinistra come esterno alto. Probabile che la stessa sorte tocchi al marocchino. In ogni caso Italiano potrà contare su un jolly offensivo, da alternare eventualmente anche a Bonaventura o Barak nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1. In alternativa, se Italiano tornasse al 4-3-3, c'è sempre disponibile il ruolo di mezzala, ovvero il ruolo per il quale era stato acquistato a gennaio.