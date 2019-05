SABATINI, Che errore con Pioli. Su cessione ACF...

Il conduttore televisivo Sandro Sabatini ha parlato dal Premio Cesarini ai microfoni dei media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Non mi aspettavo la Viola in bilico fino alla 38^ giornata. Poi però tutto è bene quel che finisce bene. Cosa è stato sbagliato? Mandare via Pioli. Ho tanti amici di Montecatini che tifano viola, tutti insofferenti. Però si è visto che Pioli era lì con una squadra di giovani che valeva dal 7° al 10° posto. Per loro era un fratello maggiore, una guida: è mancato un punto di riferimento. Detto ciò non è che Montella però sia scarso. Cessione della società? Credo che Commisso sia molto appassionato di calcio e di Italia, è pieno di soldi e lavora nella comunicazione. Ci sono requisiti perché presenti un'offerta congrua. La trattativa può andare avanti, anche se nei panni dei DV per fare 150 milioni basta vendere Chiesa, Veretout e Milenkovic... Per me la valutazione è bassina. Montella? La nuova proprietà valuterà ma è stimato a Firenze. Le responsabilità sono un po' meno di quanto sembrano, ma col senno di poi forse anche i meriti per quel tiki taka che faceva con Borja Valero eccetera. Quando si diceva che era il Guardiola italiano, beh no, era la squadra che era ben strutturata. Questa non ha le stesse caratteristiche".