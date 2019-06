ROMEO, Anche Commisso già pazzo del magazziniere

Rocco Commisso ha trovato già i suoi punti di riferimento che dalla passata gestione porterà nella Fiorentina che verrà. In questi giorni infatti, oltre a Giancarlo Antognoni al quale affiderà un ruolo dirigenziale, il tycoon ha potuto contare su un compaesano, che più di ogni altro dunque lo ha fatto sentire a casa. Si tratta del magazziniere Romeo Floro, calabrese come Rocco Commisso (di Lamezia il primo, di Marina di Gioiosa Ionica l'italo-americano) che ieri ha praticamente passato la giornata a disposizione del neo proprietario viola, prima a Coverciano poi in albergo per alcune commissioni. Floro, semplicemente Romeo per tutti, era anche molto vicino ai Della Valle, al presidente Andrea in particolare, essendo stato il primo assunto della famiglia marchigiana, quando di dipendenti (a differenza di ora) ce n'erano veramente pochi e i due patron li conoscevano di persona, dal primo all'ultimo.