ROMA-FIORENTINA 3-1, Rivivi il live di FV

FINE PARTITA

90' +4 - FINISCE QUI! Prima giornata molto amara per la Fiorentina, che ne prende tre dalla Roma. Su FirenzeViola.it tutte le dichiarazioni del post partita.

90' +2 - Conclusione di Vlahovic col sinistro. Blocca Rui Patricio.

+ 4 minuti di recupero

90' - Altro contropiede della Roma dopo una palla persa da Saponara. Igor e Pulgar non riescono a fermare Shomurodov, che calcia, ma si vede parare il pallone da Terracciano.

87' - Altro cambio per la Roma: fuori Veretout, dentro Bove.

86' - Var-Check su un tocco di mano in area Roma, ma Pairetto lascia correre.

85' - Doppio cambio anche per la Fiorentina: Sottil per Gonzalez e Saponara per Venuti.

84' - Doppio cambio Roma: C. Perez per Pellegrini ed El Shaarawy per Mkitaryan.

79' - TRIS DELLA ROMA!! Ancora Veretout, che non esulta. Palla d'oro di Shomurodov, che riesce a saltare Castrovilli e a servire il francese.

76' - Benassi prova la conclusione, ma la palla finisce altissima.

74' - Cambio Fiorentina: Benassi per Bonaventura.

69' - Cambio per la Roma, fuori Abraham tra gli appalusi, dentro Shomurodov.

66' - È REGOLARE IL GOL DELLA ROMA. Così ha deciso il Var. 2-1!

64' - GOL ANNULLATO ALLA ROMA. Pulgar perde palla banalmente e la Roma riparte con Abraham. Palla a Veretout che segna, ma l'arbitro chiama il fuorigioco. Var-Check in corso.

62' - Traversa di Abraham dopo un colpo di testa su cross di Pellegrini.

61'- Cross di Pulgar, controllo da attaccante vero e conclusione perfetta alle spalle di Rui Patricio: Milenkovic segna il pareggio e festeggia nel migliore dei modi il rinnovo.

60' - GOL DELLA FIORENTINA!!!! MILENKOVIC!!! 1-1.

60' - Grande progressione di Venuti, che mette in mezzo. Non arriva Nico Gonzalez. Fiorentina che spinge.

59' - Inserimento in area di Biraghi, palla che finisce fuori area. Calcia Pulgar e Rui Patricio blocca.

57' - Mkitaryan riparte tutto solo, ma inciampa sul pallone e lo regala a Terracciano. Nel frattempo, si alza la bandierina.

54' - Vlahovic!! Si gira in area e calcia. Blocca Rui Patricio, ma che movimento di Nico Gonzalez!

53' - Ammonizione anche per Pulgar.

52' - CARTELLINO ROSSO PER ZANIOLO, Doppio giallo per due falli su Nico Gonzalez. Parita ristabilità.

49' - Qualche errore di troppo per la Fiorentina in questa prima parte di secondo tempo. Già due palloni persi in fallo laterale.

47' - Abraham si lancia da solo, ma si allunga troppo il pallone. Blocca Terracciano.

46' - Via alla ripresa. Italiano inserisce Castrovilli per Kouame.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' +3 - Finisce il primo tempo! Roma in vantaggio 1-0 con Mkytarian dopo l'espulsione di Dragowski. La Fiorentina resta comunque in partita.

45' +2 - Cartellino Giallo per Bonaventura dopo un fallo su Vina.

+3 Minuti di recupero

44' - Ammonito Zaniolo dopo un fallo su Nico Gonzalez.

43' - Ripartenza fulminante per Nico Gonzalez che serve Biraghi: palla in mezzo con Maleh che calcia. Dopo una deviazione Vlahovic prova il colpo di testa, ma prende il pallone con la mano.

41' - Mkitaryan stende Gonzalez. punizione Fiorentina. Schiaccia Vlahovic: palla innocua per Rui Patricio.

40' - Gara che volge allo scadere del primo tempo. Ritmi leggermente più bassi, ma la Fiorentina è viva.

36' - Fiorentina ora propositiva con Biraghi, che mette in mezzo per Vlahovic. Il serbo viene anticipato da Ibanez, palla in angolo. Subito dopo, Igor incorna di testa. Blocca Rui Patricio.

34' - BONAVENTURA!! Calcia in porta dalla sinistra a due passi da Rui Patricio, che respinge e mette in out laterale.

31' - Zaniolo prova il tiro dalla distanza, Terracciano mette al lato. Grande pressione della Roma.

28' - È BUONO IL GOL DI MKITARYAN! Posizione regolare sul passaggio di Abraham. 1-0 Roma.

26' - GOL DELLA ROMA CON MKITARYAN, ma l'arbitro segna il fuorigioco! In corso il Var-Check. Grave errore di Vlahovic, che perde palla e la consegna ad Abraham, che poi la serve all'armeno.

23'- PELLEGRINI! Roma a un passo dal vantaggio con un destro a giro del suo giocatore. Palla che accarezza il palo e va sul fondo.

22' - Errore in difesa per la Fiorentina, che regala la palla alla Roma. Grande pressione dei giallorossi dopo il rosso di Dragowski.

19' - Cambio forzato per Italiano: fuori Callejon, dentro Terracciano.

17' - Il Var conferma la decisione di Pairetto. Fiorentina in dieci dopo 17 minuti di gara.

16' - CARTELLINO ROSSO PER DRAGOWSKI!! Clamoroso!! Abraham si inserisce in profondità e si trova uno contro uno col portiere viola che lo stende. Dubbi sul provvedimento di Pairetto.

13' - Pennellata di Pulgar nel mezzo. Gonzalez di testa al centro, ma la palla rimbalza su un giocatore della Roma e finisce tra le mani di Rui Patricio.

12' - Cartellino giallo per Pellegrini. Scomposto l'intervento su Nico Gonzalez. Punizione Fiorentina dai 40 metri.

9' - Primo calcio d'angolo per la Roma. La palla finisce direttamente sul fondo dopo una spizzata di Zaniolo.

8' - Grande cross di Nico Gonzalez per Callejon, che taglia a modo suo, ma non riesce a impattare il pallone. Prima occasione della partita per la Fiorentina.

6' - Primo angolo in favore della Fiorentina dopo un bel dialogo tra Venuti e Maleh al limite dell'area.

5' - Reazione della Fiorentina che prova a gestire il pallone per la prima volta nel corso della gara.

3' - Ancora Mkitaryan pericoloso. Parte dalla fascia sinistra e si inserisce. Prova un tiro-cross, ma la palla finisce sull'out di destra.

1' - Padroni di casa che partono subito aggressivi. Lancio per Mkitaryan che si trova solo davanti a Dragowski, ma il guardalinee alza la bandierina.

0'- Si parte! Inizia il campionato di Fiorentina e Roma!

INIZIO PRIMO TEMPO

20:38 - Scelta interessante di Vincenzo Italiano: a centrocampo giocherà Maleh. Per l'ex Venezia sarà l'esordio in Serie A.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkitaryan; Tammy Abraham.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

20.30 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e ben trovati per la diretta testuale di Roma - Fiorentina, gara valida per la tanto attesa prima giornata di Serie A.