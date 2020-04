RITROVATA QUALITÀ

Uno dei maggiori problemi riscontrati quest'anno dalla Fiorentina è stata la mancanza di un regista, un centrocampista capace di orchestrare al meglio il gioco espresso della squadra. La convivenza forzata tra Milan Badelj ed Erick Pulgar si è infatti rivelata alquanto fallimentare, con il cileno che ha pure ammesso di aver sofferto a livello agonistico la sua dislocazione nel ruolo di mezzala per favorire l'innesto di Badelj in cabina di regia.

Tutta una serie di motivi per cui il club viola ha scelto di anticipare i tempi, durante la sessione invernale di calciomercato, facendo suo (e lasciandolo in prestito al Verona sino a fine stagione) Sofyan Amrabat, un centrale puro e... di qualità, proprio ciò che ormai da troppo tempo manca in quel reparto. Tant'è che a resistenza fisica, rapidità e tempismo il giocatore marocchino abbina grande abilità nel dribbling e nello scambio stretto.

Oltre - non fa mai male ricordarlo - a una visione di gioco decisamente sopra le righe, ragion per cui mister Ivan Juric ha deciso di affidargli le chiavi della regia per ben ventitré volte durante l'attuale stagione. E proprio per questo i tifosi della Fiorentina non vedono l'ora di poter ammirare le sue magnifiche giocate, grazie alle quali quest'anno i sostenitori dell'Hellas Verona hanno più e più volte avuto modo di rifarsi gli occhi...

Ecco un video con le prodezze del classe '96: