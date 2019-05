RIECCO SAPONARA: ORA SARÀ RINNOVO O CESSIONE

A Moena, con la nuova Fiorentina di Vincenzo Montella, ci sarà anche Riccardo Saponara. In attesa di capire cosa avverrà a livello societario dalle parti di viale Fanti, il ritorno in viola del trequartista pare ormai una certezza. Nelle ultime ore infatti all’ex Empoli, protagonista di una ottima stagione con la maglia della Sampdoria, è stato comunicato che non verrà riscattato dal club di Ferrero: alla base di questa scelta (che farà storcere il naso a più di un tifoso blucerchiato) l’addio sempre più probabile del suo pigmalione Marco Giampaolo, che adesso sembra essere diventato la prima idea del Milan per il post-Gattuso, e l’incertezza societaria che regna sovrana a Genova, esattamente come a Firenze. Nel dubbio se la Samp - come la Fiorentina - diventerà a stelle e strisce, il numero uno del Doria ha già fatto intendere ai suoi uomini mercato di non essere disposto a spendere i 9 milioni di euro che ballano per il riscatto di Saponara, che sarà dunque “costretto” a tornare a Firenze in attesa di capire quale sarà il suo destino.

Termina dunque dopo un solo anno l’avventura a Genova di Ricky, una stagione che gli ha permesso non solo di mettere a segno due gol (uno dei quali, straordinario, al 99’ del match contro la Lazio all’Olimpico) e cinque assist, ma anche di ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei tifosi della Sampdoria, conquistati dalle sue giocate e dalla sua voglia di riscatto. Un sentimento che Saponara proverà certamente a mettere in pratica fin dal 6 luglio, quando in Val di Fassa si ritroverà a sudare con molti dei suoi ex compagni in viola. Difficile, tuttavia, pensare che il fantasista di Forlì possa restare a Firenze: non solo, infatti, il suo impiego da un punto di vista tattico appare improbabile nel 4-3-3 o 3-5-2 di Montella (ammesso che in panchina con il possibile cambio di proprietà ci sia ancora l’aeroplanino) ma anche la scadenza del contratto di Saponara nel 2021 impone alla Fiorentina di fare delle riflessioni: rinnovare l’accordo per evitare di arrivare a un anno dalla scadenza o cedere il giocatore a titolo definitivo? Un bel nodo da sciogliere, al quale la nuova Viola dovrà dare una riposta.