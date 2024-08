RICHARDSON, La trattativa è in dirittura d'arrivo: il punto

Fonte: Pietro Lazzerini

Amir Richardson è sempre più vicino ad essere un nuovo giocatore della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, la trattativa con il centrocampista marocchino è in fase conclusiva.

L'affare per portare Richardson a Firenze si aggira sui 10 milioni di euro, resta ancora da capire la formula: se in prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto oppure un'altra formula. Nel frattempo, il centrocampista del Reims ha concluso al meglio le Olimpiadi vincendo per 0-6 la finale per il terzo posto contro l'Egitto.