RIBERY VEDE GENOVA: MARTEDÌ NUOVO TEST

Arrivano buone notizie su Franck Ribery: il francese, dopo aver saltato per problemi muscolari la sfida di venerdì sera contro l’Inter, sta facendo sensibili progressi ed ha buone chances di recuperare in vista del delicato impegno di domenica a Marassi contro la Sampdoria. Il numero 7 (che nel provino di due giorni fa al centro sportivo aveva provato a stringere i denti per provare a scendere in campo contro i nerazzurri) sta meglio ed in virtù di questo lo staff medico viola non ha ritenuto opportuno fare ulteriori accertamenti. Martedì, dopo un nuovo provino individuale, se ne saprà di più.

Dopo la giornata di lavoro facoltativo di oggi, la Fiorentina domani - da programma attuale - godrà di 24 ore di riposo e da dopodomani inizierà a preparare la sfida contro la formazione di Ranieri, che è reduce dall'1-1 di Benevento. Avere a disposizione Ribery in un trittico di gare fondamentali per il percorso salvezza dei viola (dopo la Samp sarà il turno di Spezia e Udinese) sarebbe un’arma in più di assoluto valore per la squadra di Prandelli, che con i risultati di ieri e di oggi in Serie A adesso è in bilico tra il 14° e il 15° posto in classifica, pur mantenendo un cospicuo vantaggio sulle ultime tre.

Fiato sospeso sul conto di Martin Caceres: il difensore, dopo il problema alla schiena che lo ha messo ko venerdì verrà rivalutato martedì mattina ma la sensazione è che se la leggera lombalgia che lo ha reso indisponibile per l’Inter si sarà del tutto attenuata l’urguguagio darà la sua disponibilità per la gara di Marassi, dove tornerà a disposizione dalla squalifica Castrovilli. Fiato sospeso per il verdetto su Milenkovic: la Corte d’appello, dopo il ricorso presentato dalla Fiorentina in settimana, si esprimerà entro venerdì ma la sensazione è che le chance i vedere il serbo al Ferraris non siano molte.