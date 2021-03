RIBERY, Giocate da sogno e addio sempre più vicino

Tra le notizie più lette di oggi su Firenzeviola.it c'è stata quella legata a Franck Ribery riportata da La Gazzetta dello Sport: secondo il quotidiano, il francese si fa ancora ammirare per la capacità di vedere e giocare a calcio prima degli altri. In campo sembra come quei maestri di scacchi che giocano in simultanea con più avversari ma hanno sempre almeno una mossa di vantaggio. Applausi a un professionista che a fine stagione, dopo aver portato i viola in acque tranquille, saluterà e andrà via.

