RIBERY, Aspetta in Baviera: è l'unico viola all'estero

Non è una novità che alcuni dei calciatori stranieri di squadre italiane, in questo lungo periodo di isolamento dovuto al Covid-19, abbiano fatto ritorno nei loro paesi d'origine, o comunque nelle nazioni in cui si trovano le loro famiglie. Tanti gli esempi illustri, su tutti quelli di Ibrahimovic in Svezia e di Cristiano Ronaldo in Portogallo. Per la Fiorentina c'è un solo giocatore che manca all'appello, ed è il più importante: Franck Ribery. Il francese è tornato nella sua Monaco di Baviera - dove si trovava la famiglia - intorno a metà marzo, prima che emergessero le positività di alcuni suoi compagni. Adesso attende solamente il via libera per poter tornare a Firenze, soprattutto qualora ci fosse l'ok per riprendere con gli allenamenti di gruppo dal 18 maggio. Anche perché lo stop gli ha permesso di riprendersi senza stress e forzature di vario tipo dall'infortunio alla caviglia: non è un mistero che conti di far parte subito del gruppo a disposizione di Iachini non appena arriverà l'input di ricominciare. Gli altri suoi compagni invece, stranieri compresi, sono già tutti in città.