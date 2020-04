RESP. COMUNICAZIONE ACF A FV, Commisso carico

Alessandro Ferrari, responsabile della comunicazione della Fiorentina, si è collegato in diretta con la maxi-diretta Instagram benefica di FirenzeViola.it: "Anche se ci rompete le scatole non mollate (sorride, ndr). Comunque con Rocco, Joe e i colleghi stiamo lavorando molto, non vediamo l'ora di tornare, significherebbe che la salute ce lo permette e che siamo in una fase in cui si possono fare le cose di prima con più normalità, perché no anche il calcio. Come diceva Barone, stiamo aspettando che il Governo dica qualcosa alla Lega e loro a noi, ma comunque siamo pronti: abbiamo sanificato tutto, lo staff medico-sanitario è pronto ad accogliere i giocatori, e Iachini è in costante contatto con i giocatori".

Com'è Commisso?

"Carichissimo, chiede sempre di tutto, anche della famiglia e dei figli. Non me lo immagino chiuso in casa, deve essere una bella battaglia. Però è ligio alle regole, esce giusto per fare la spesa e torna a casa: è un grande. Lui vi segue più di me, mi segnala spesso cosa viene scritto. Non si aspettava un'attenzione così dai media nei confronti suoi, di Joe e della famiglia, ma sta cercando di capire e comprendere come ci si muove anche se ha poco da imparare, seppure è un un mondo nuovo. Gli piace anche sapere le storie dei vari giornalisti, ed ha rispetto per tutti. Gli piace parlare, ama il contatto con la gente ed ha portato un grande entusiasmo oltre ad essere franco e diretto. Dà attenzione alle piccole cose".

Arriva Robe di Kappa?

"O faccio una smentita secca o torto non ne avete. Aspettiamo la stagione, ma Andrea (il nostro redattore Giannattasio, ndr) è sul pezzo, vediamo come finisce".