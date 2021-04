RASSEGNA STAMPA, Oggi Pasquetta: niente giornali

Come da consuetudine per ogni Pasquetta, oggi - lunedì 5 aprile - non sono usciti i quotidiani e per questo motivo su FirenzeViola.it non troverete le varie prime pagine di rassegna stampa. Non preoccupatevi, le notizie non mancheranno comunque, con tanti approfondimenti a cura della nostra redazione per accompagnarvi anche in questa giornata di festa e augurarvi, ancora una volta, buona Pasqua!