Ampio spazio alle vittorie di Torino e Sampdoria nei due anticipi della nona giornata di campionato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e di quelli politici che si occupano di calcio. Focus poi sul programma completo del nono turno con i big match di domenica tra Roma e Napoli e tra Inter e Juve nonché il ritorno in campo di Milan e Atalanta dopo gli impegni in Champions. Tanti approfondimenti anche sul delicato momento della squadra di Mourinho dopo la figuraccia in Conference League di giovedì. Per ciò che riguarda i temi viola, spazio alle prove di formazione di Italiano in vista del Cagliari e alla questione Vlahovic ancora una volta in primo piano. Queste le prime pagine di giornali in edicola oggi: