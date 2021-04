Ampio spazio alla partita della Roma in Europa League contro il Manchester United sulle prime pagine dei giornali sportivi e di quelli politici che si occupano di calcio. Focus poi sulle prime mosse di calciomercato con i rinnovi di contratto più importanti nelle big di Serie A e sulla lotta Champions che catalizzerà - al pari di quella salvezza - le ultime cinque giornate del campionato di Serie A. Per ciò che riguarda i temi viola, ritorno sul successo della Primavera in Coppa Italia e sulle tematiche legate al decisivo match di domenica a Bologna. Ecco le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi: