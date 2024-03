RASSEGNA STAMPA, I titoli viola dei quotidiani

Queste le notizie di rassegna stampa sui vari quotidiani sportivi e locali a tema Fiorentina:

Gazzetta dello Sport: Nessuna notizia di Fiorentina

Corriere dello Sport - Stadio: "Ricomincio da Budapest. La Viola si sente a casa. Battere il Maccabi per ritrovare lo slancio".

"Ultima chiamata per Nzola, non può sbagliare".

Tuttosport: "Mix vincente nella nuova Juve. Giuntoli compra esperienza: c'è il nome di Bonaventura".

La Nazione - Firenze: "Il futuro del Franchi. Marcheschi tira il freno: "Il governo non darà altri 55 milioni".

"Cambio ritmo e sostituti. Un 'sesto' uomo da trovare".

"Nzola prova a candidarsi. A Budapest il rilancio".

Il Corriere Fiorentino: "A volte ritornano.Dagli applausi al Mondiale al flop di Manchester, Amrabat in estate torna a Firenze".