Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Il giallo delle coperture al Franchi"; "Viola, è la domenica del riscatto"; "Adli-Cataldi coppia fissa. Beltran torna a sinistra"; "Palladino alza il tiro e vede il colpaccio"; "Sciarpe, cori e fumogeni: tutto il cuore della Fiesole"

La Repubblica (FI): "Una concessione di almeno 50 anni l’obiettivo di Commisso per il Franchi"; "L’ultimo ballo viola contro la Juve degli ex per tornare a correre"; "Due difese quasi perfette per Palladino e Motta è una questione di gol"

Corriere Fiorentino: "Al Gran Ballo con la Signora"; "Stessi risultati con percorsi diversi. Se i numeri non spiegano gli opposti"

TuttoSport: "Sliding Bomber"; "Chico-Gosens a tutto gas. Chi si ferma è perduto"; "Più Mandragora che Colpani nel tridente viola"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina chi sei? È Gud la chiave per ripartire"; "I due amici del gol"

Il Corriere dello Sport-Stadio: "Juve-Fiorentina alla pari"; "Gudmundsson tutti gli occhi addoso. Deve alzare il livello"