Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Adli rivalutato"

La Nazione: "Grandi manovre, primi appunti"; "La svolta d'autunno"

Corriere dello Sport - Stadio: "La Viola cerca il vice-Kean Djuric o Shpendi"; "Ansia per Richardson"; "Biraghi in uscita non ha più spazio"

La Repubblica (FI): "Sottil, la carta in più la scommessa di Palladino"

Tuttosport: "Nessun titolo relativo alla Fiorentina"

Corriere Fiorentino: "Vacanzapremio. Palladino ha concesso una settimana di pausa"; "Fastidio muscolareper Richardsonche lascia il ritirodel Marocco

Oggi gli esami medici a Firenze"