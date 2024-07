Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Il Verona prova a prendere Nzola".

La Nazione: "Il Nottingham fa sul serio L’offerta per ora è bassa Ma si lavora sui sostituti"; "Il primo lampo è di Sottil Segna anche Mandragora Lavori ancora in corso"; Il rebus mediana, Cardoso e Rios oltre ai soliti noti".



La Repubblica: "In entrata piace il centrale Logan Costa"



Cooriere dello Sport: "Il tempo stringe per Thorstvedt. Se il norvegese e Vranckx saltano sono pronte le alternative"; "Torna Amrabat. C’è il caso degli esuberi al Viola Park".