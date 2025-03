Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Lazio e Viola avanti, l'Italia no. Biancocelesti ai quarti con il Bodo, ribaltone Fiorentina: ora il Celje. La Roma in 10 va fuori a Bilbao, addio quinta squadra in Champions".

Corriere dello Sport-Stadio: "Euro Viola Park. La squadra di Palladino rinasce in Conference con uno splendido tris contro il Panathinaikos dopo il ko per 3-2 dell’andata Il sogno continua: ai quarti c’è il Celje".

La Nazione: "Rimonta Fiorentina Pana ko, ora i quarti".

La Repubblica: "Viola, gol e brividi: avanti in Conference".

Tuttosport: "La Viola soffre ma si qualifica. Kean un leader

Il Corriere Fiorentino: "Avanti,sotto il diluvio".