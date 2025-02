Ranking Italia, brutte notizie: il posto di Champions in più ad oggi è della Spagna

Brutte notizie per l'Italia, dopo i risultati dei playoff delle tre competizioni europee, visto che nel ranking per nazioni la Spagna ha infatti superato il nostro paese ed attualmente il posto in più in Champions (assicurato solo alle prime due in classifica) va proprio alle squadre iberiche. CLICCA QUI per leggere la classifica attuale.