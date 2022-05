RANIERI TORNA A FIRENZE: È L'ESTATE VERITÀ, SE NON RESTA ADDIO A TITOLO DEFINITIVO

Con la partita di domenica sera tra Salernitana e Udinese si concluderà l’esperienza di Luca Ranieri a Salerno. Una stagione tutto sommato positiva quella del classe ‘99 che, nel club campano, ha collezionato 27 presenze riuscendo a trovare anche il suo primo gol in Serie A contro l’Empoli. Adesso, però, il futuro dell’ex Primavera viola sarà tutto da scrivere.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, la volontà del calciatore sarebbe quella di non fare un’ulteriore esperienza in prestito, bensì giocarsi le sue carte a Firenze. Il ritiro di Moena sarà fondamentale per dimostrare ad Italiano e al suo staff tutte le sue qualità e, soprattutto, di essere pronto a giocare per una piazza importante come quella toscana.

In quel momento, si genererà un bivio per determinare il futuro del giocatore: nel caso questa esperienza a titolo temporaneo non fosse servita a farlo avanzare nelle gerarchie di squadra, allora sarebbe difficile immaginarsi uno scenario differente dell'addio definitivo tra Ranieri e la Fiorentina. Da parte sua, in caso di qualificazione all'Europa, il difensore avrebbe il fatto di rientrare come "prodotto del vivaio" nelle liste UEFA, cosa che non si può dire per esempio di Terzic. Il contratto di Ranieri scade nel 2024: la prossima estate sarà quella della verità.